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الحكومة الايطالية تدعو لضرورة الحفاظ على سلامة وحياد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعربت الحكومة الايطالية عن القلق العميق إزاء الإجراءات التي أدت إلى تعليق أنشطة الإنتاج والموانئ النفطية في ليبيا.

وزارة الخارجية الإيطالية حذرت في بيان أمس الثلاثاء وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية من تداعيات هذا التطور الذي بدأت فعلياً تترتب عنه عواقب وخيمة على الاقتصاد والشعب.

وأشارت إلى أنه مع استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة تدعو إيطاليا إلى ضرورة الحفاظ على سلامة وحياد المؤسسة الوطنية للنفط بإعتبارها المؤسسة الحكومية الشرعية الوحيدة التي يخول لها وفق الأمم المتحدة تصدير النفط بحسب البيان.

 

يشار إلى أن القبائل الليبية قد أقفلت كل حقول وخطوط نقل النفط احتجاجاً على تمويل حكومة الوفاق للمرتزقة السوريين من أموال النفط ، وسط إقرار السراج بجلبهم لمساعدة مسلحيه في مواجهة القواتالمسلحة نحو وسط العاصمة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • انتم من جلبتم الامعة السراج على ظهر الفرقاطة الطليانى وهو من جلب المرتزقة الى ليبيا باموال الشعب الليبى وبدعم من القوى الاشتعمارية لذا كان لزاما الهبة الشعبية فالدم الليبى اغلى من النفط ويستطيع العيش بلا نفط ولا يقبل العيش تحت سيطرة مليشيات ارهابية وسيقاومها بكل الوسائل

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