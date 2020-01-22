الحكومة الايطالية تدعو لضرورة الحفاظ على سلامة وحياد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

ليبيا – أعربت الحكومة الايطالية عن القلق العميق إزاء الإجراءات التي أدت إلى تعليق أنشطة الإنتاج والموانئ النفطية في ليبيا.

وزارة الخارجية الإيطالية حذرت في بيان أمس الثلاثاء وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية من تداعيات هذا التطور الذي بدأت فعلياً تترتب عنه عواقب وخيمة على الاقتصاد والشعب.

وأشارت إلى أنه مع استمرار الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة تدعو إيطاليا إلى ضرورة الحفاظ على سلامة وحياد المؤسسة الوطنية للنفط بإعتبارها المؤسسة الحكومية الشرعية الوحيدة التي يخول لها وفق الأمم المتحدة تصدير النفط بحسب البيان.

يشار إلى أن القبائل الليبية قد أقفلت كل حقول وخطوط نقل النفط احتجاجاً على تمويل حكومة الوفاق للمرتزقة السوريين من أموال النفط ، وسط إقرار السراج بجلبهم لمساعدة مسلحيه في مواجهة القواتالمسلحة نحو وسط العاصمة.

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