النواب يطالب ألمانيا بمتابعة توصيات برلين لإخراج المليشيات من طرابلس

العنوان_بنغازي

شكرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، برئاسة النائب يوسف العقوري، مجهودات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والسفير الألماني أوليفر أوفتشا، لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

وقالت “اللجنة” في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تتطلع إلى استمرار الدعم الألماني، بخلاف ما حدث في عام 2011، واعتبرت أن نتائج المؤتمر مشجعة، وأن العامل الأهم في نجاح المؤتمر سيكون متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر من خلال لجان متخصصة في جميع المسارات، وأن ذلك يتطلب إعداداً دقيقاً، بما يؤدي في النهاية إلى خروج المليشيات المسلحة من مدينة طرابلس.

ودعت “اللجنة” إلى العودة إلى المسار الديمقراطي الذي يمثله مجلس النواب الليبي ودعم استئناف جلساته ورفض أي كيان موازٍ، باعتباره تهديداً للوحدة الوطنية، وأكدت على أهمية إيجاد الآليات الضامنة للتوزيع العادل لعائدات النفط، والمشاركة العادلة في إدارة مؤسسات البلاد.

ودعت “اللجنة” إلى أهمية وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ بنود المؤتمر والاتفاق على عقوبات لمن يتجاوزها ووضع ضمانات دولية كافية لتنفيذها بقرار من مجلس الأمن الدولي.