اخبار ليبيا الان

بن شرادة: هناك غموض بشأن الـ 13 شخصية التي سترشحها البعثة الأممية لحضور حوار جنيف

تم النشر منذُ 23 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري سعد بن شرادة إن مجلس الدولة قام باختيار الأعضاء الـ13 بالطريقة الانتخابية حسب الدوائر، معتقداً أن البرلمان لن يجد إشكالية تتعلق بالدوائر حيث تنتخب كل دائرة على حدة.

بن شرادة أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة ليس لديه أي معلومة تتعلق بالمكون الثالث الذي سيتم اختياره من قبل المبعوث الأممي من باقي الفئات الإجتماعية الأخرى.

وتابع مضيفاً :” طالبنا بتحديد المعايير التي يتم على أساسها اختيار الـ 13 شخصية إن كانوا يتحدثون عن مؤسسات مجتمع مدني اليوم ليبيا كل مناطقها تعج بمؤسسات مجتمع مدني أي نتحدث عن أعداد بالآلاف وكذلك بالنسبة للأحزاب، لغاية اللحظة هناك غموض”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • والله ما تتحشم ما صح وجهك هو من امتى ادور فيكم البعثه أو غيرها يا هراوكه حتى إجتماع برلين قعتوا بره زي الكلاب واسيادكم هما من يقرر
    انت يا كلب تنفذ اوامر اسيادك بس

    رد