بريطانيا: وقف إنتاج النفط يضر بالشعب الليبي

عبّرت السفارة البريطانية لدى ليبيا عن قلقها تجاه “الحصار المفروض على منشآت النفط في ‫ليبيا والذي يُضر بالعمليات النفطية، وعمل المؤسسة الوطنية للنفط بشكل خطير”.

وقالت السفارة بصفحتها في فيسبوك، إن “هذه الأعمال تضُرّ بالشعب الليبي، وترفع من حالات الإعانة الإنسانية، وتضر بالاقتصاد الليبي. ويجب استئناف أعمال المؤسسة الوطنية للنفط على الفور”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت القوة القاهرة في موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف، إضافة إلى حقلي الشرارة والفيل، بعد إغلاق صمامات محطة ضخ الحمادة.

وأشارت إلى أنّ عمليات الإقفال التي طالت الحقول ستتسبب خسائر في إنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار يوميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية