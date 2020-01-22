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بريطانيا: وقف إنتاج النفط يضر بالشعب الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت السفارة البريطانية لدى ليبيا عن قلقها تجاه “الحصار المفروض على منشآت النفط في ‫ليبيا والذي يُضر بالعمليات النفطية، وعمل المؤسسة الوطنية للنفط بشكل خطير”.

وقالت السفارة بصفحتها في فيسبوك، إن “هذه الأعمال تضُرّ بالشعب الليبي، وترفع من حالات الإعانة الإنسانية، وتضر بالاقتصاد الليبي. ويجب استئناف أعمال المؤسسة الوطنية للنفط على الفور”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت القوة القاهرة في موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف، إضافة إلى حقلي الشرارة والفيل، بعد إغلاق صمامات محطة ضخ الحمادة.

وأشارت إلى أنّ عمليات الإقفال التي طالت الحقول ستتسبب خسائر في إنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار يوميا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • النفط الليبي عندما كان يصدر لبريطانيا و لم يكون في يوم من الايام يصل عائداته لليبين سواء فبريطانيا أو أمريكا – إنما تذهب عائداته للعرب المقيمين في الخارج مثل المصريين والفلسطنيين وغيرهم ـ لماذا بريطانيا لا تدعم الملف المدني بطرابلس وتبني علاقات خدمية مع العاصمة حتى بأصلاح مطار طرابلس الدولي أو مطار معيتيقة الدولي !!!! —-???? هذا دليل أن النفط الليبي لم يكن يخدم الليبيين سابقاً.

    رد

  • ماذا بريطانيا لا تدعم الملف المدني بطرابلس وتبني علاقات خدمية مع العاصمة حتى بأصلاح مطار طرابلس الدولي أو مطار معيتيقة الدولي !!!! —-???? هذا دليل أن النفط الليبي لم يكن يخدم الليبيين سابقاً.

    youtube.com/watch?v=x0JmT2a2Vus

    رد