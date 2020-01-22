الجزائر تحتضن غدا اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

تحتضن الجزائر غدا اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بمشاركة 6 دول بالإضافة إلى ليبيا، وذلك استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لدول جوار ليبيا.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية اليوم فإن الاجتماع الذي سيشهد مشاركة تونس، ومصر، والسودان، وتشاد والنيجر بالإضافة إلى مالي سيتم فيه استعراض التطورات الأخيرة في ليبيا، وذلك بهدف تدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين لمرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية إلى الطريق الصحيح، وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

هذا وأعلنت الخارجية المصرية اليوم توجه وزيرها سامح شكري إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع.

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