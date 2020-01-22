المحجوب: تنظيم الإخوان انكشف والقيادة العامة متمسكة بإرادة الشعب الليبي

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن نتائج العملية العسكرية تنعكس على العملية السياسية، وأن الحسم العسكري أمر لايزال قائما.

وأضاف المحجوب لقناة ليبيا أن القائد العام المشير خليفة حفتر هو أول من تصدى لتنظيم الإخوان الذي يرفض المؤسسة العسكرية.

وفيما يتعلق بمؤتمر برلين قال المحجوب إن القوات المسلحة لا تريد تكرار ما حدث في الصخيرات، وما قام به الإخوان عبر الرئاسي بدعم المليشيات وتجاهل الترتيبات الأمنية، مؤكدا أن القيادة العامة أوضحت في برلين تمسكها بإرادة الشعب الليبي وفي مقدمتها تفكيك الميليشيات.

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