مساع لترشيد الإنفاق العام على المرتبات

عقدت لجنة إعداد مقترح مشروع قانون مرتبات العاملين في القطاع العام في مجلس النواب بطرابلس اليوم الأربعاء، اجتماعها التاسع بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء لجنتي المالية والاقتصاد عبد المنعم بالكور ومحمد الرعيض، وآخرين.

وتناول الاجتماع الذي حضره مندوب عن وزارة العمل في حكومة الوفاق المقترحات المقدمة من المؤسسات التي تخص جداول المرتبات، وتطرق المجتمعون أيضا إلى آليات خطط التطوير الإداري والوظيفي في محاولة منهم لترشيد الإنفاق العام على المرتبات الذي بلغ عام 2019، 24.5 مليار دينار، كما بلغ عدد العاملين في الوظيفة العامة حتى آخر العام الماضي نحو 1.8 مليون موظف.

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