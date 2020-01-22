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سيالة يرفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالجزائر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

‏رفض وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا المزمع عقده غدا الخميس في الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن سيالة رفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بسبب مخالفة الجزائر قرارت مجلس الأمن الدولي بدعوة وزير خارجية الحكومة المؤقتة التي معتبرة إياها حكومة موازية، وفق قولها.

وكان بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، قد أعلن عن انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي غدا الخميس بالجزائر العاصمة، بمشاركة كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر، إضافة إلى حضور وزير الخارجية المالي، نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار.

وذكر البيان، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين لمرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار.

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تعليقات

  • اذا كانت الجزاءر فعلا تهتم بالوضع الليبي – وعندهم دوبلوماسية حقيقية ومصداقية اخوية كبلد شقيق باعتبارهم مسلمين وصرخوا بعدم تدخل أطراف اخرى او دول اخرى – فيجب رد الزيارة التي قام بها وفد الحكومة في طرابلس للجزاءر ويكون الاجتماع في العاصمة طرابلس العاصمة الليبية – لان الاجتماع الذي حدث في ألمانيا يخص القضية الليبية ودوّل المغرب العربي – وهي قضية استثنائية عن الدول الاخرى .

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  • يا ليوث يا سلوقي انت من مدايرلك حساب. يافاسد يعلم الجميع انك كلب و تبع تذهب حيث يأمرك اسيادك الاتراك و القطريين و الاخوان يا شيبة النحس يا عرص

    رد

  • يا ليوث يا سلوقي انت من مدايرلك حساب. يافاسد يعلم الجميع انك كلب و تبع تذهب حيث يأمرك اسيادك الاتراك و القطريين و الاخوان يا شيبة النحس يا عرص و الله ما عندك ذرة رجوله يا وسخ يا منجوس

    رد