سيالة يرفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالجزائر

أخبار ليبيا 24 – سياسة

‏رفض وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا المزمع عقده غدا الخميس في الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن سيالة رفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بسبب مخالفة الجزائر قرارت مجلس الأمن الدولي بدعوة وزير خارجية الحكومة المؤقتة التي معتبرة إياها حكومة موازية، وفق قولها.

وكان بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، قد أعلن عن انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي غدا الخميس بالجزائر العاصمة، بمشاركة كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر، إضافة إلى حضور وزير الخارجية المالي، نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار.

وذكر البيان، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين لمرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24