أوقاف مصراتة تطالب المواطنين بدفع “جباية” لصالح المرتزقة السوريين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت الهيئة العامة للأوقاف بمصراتة التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، المواطنين بدفع “جباية” من جيوبهم لصالح المرتزقة السوريين الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا.

ودعت الهيئة، في بيان وزعته على الخطباء والوعاظ، إلى مطالبة المواطنين بوجوب دفع جزء من أموالهم لصالح من وصفتهم بـ”المجاهدين”، الذين يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق .

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عملية نقل المرتزقة التي تنفذها تركيا من سوريا إلى داخل الأراضي الليبية، لا تزال متواصلة على قدم وساق رغم كل التحذيرات الدولية، موضحًا أن هؤلاء المرتزقة تم تجنيدهم بواسطة شركة أمنية تركية خاصة، ويحصلون على رواتب تتراوح بين 2000 إلى 2500 دولارًا يتم دفعها بواسطة حكومة الوفاق أو الحكومة القطرية.

المرصد أضاف في تقرير لها، أمس الثلاثاء، أن عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس مستمرة بشكل كبير، بالتزامن مع وصل دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك، حيث ارتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 2600 مرتزق.

وتابع: “في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1790 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات ومنطقة شمال شرق سورية والمتطوعين هم من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند”.

وذكر المرصد، أن تركيا تريد نقل نحو 6000 سوري إلى ليبيا إذ ستعمد بعد ذلك إلى تعديل المغريات التي قدمتها عند وصول أعداد المتطوعين إلى ذلك الرقم، حيث ستقوم بتخفيض المخصصات المالية وستضع شروط معينة لعملية تطوع المقاتلين حينها.

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