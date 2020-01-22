شاهد | المسماري يعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل

كما أعلن عن تفعيل منطقة الحظر الجوي من غريان إلى شرق ترهونة وشواطئ طرابلس ،وذلك بعد رصد عدد من مقاتلي تنظيم “داعش” تسللوا إلى الجنوب، مرجحا أن تكون تركيا قد استجلبتهم.

هذا ويأتي إتهام المسماري لتركيا بعد أيام قليلة من تأكيد أنقرة أنها ليست في وارد إرسال جنود أو مقاتلين إلى ليبيا.