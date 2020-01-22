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شاهد | المسماري يعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، فرض الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا مطار معيتيقة ،وقال : “نعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا فوق مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد”.

كما أعلن عن تفعيل منطقة الحظر الجوي من غريان إلى شرق ترهونة وشواطئ طرابلس ،وذلك بعد  رصد عدد من مقاتلي تنظيم “داعش” تسللوا إلى الجنوب، مرجحا أن تكون تركيا قد استجلبتهم.

هذا ويأتي إتهام المسماري لتركيا بعد أيام قليلة من تأكيد أنقرة أنها ليست في وارد إرسال جنود أو مقاتلين إلى ليبيا.

 

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • أعلن بعض شهود عيان عن وقوع انفجارات في منطقة قريبة من الصابري في شرق ليبيا – ومليشيات حفتر المصرية تحتل مناطق وتوجد قاعدة قطرية في شرق ليبيا المحتل – تستخدم الطيران الحربي ضد الموسساتً المدنية للدولة – يعني ماذا استفدتم من الحظر الجوي على طرابلس يا شرادمً مصراتة …!!!! فقط يقطعون السبيل على المؤمنين ويَصُدُّون عن سبيل الله …. !!!!

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    • نيك انت ومصراتة دعاية اعلامية اهل طرابلس مسالمين دخلو المزاريط فيها بابشع ما يوصف حقرا . جايهم الخبط ويناكو في وسط مزراطة زوامل تفو عليهم

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  • – الان الإمارات قالوا انهم علماء ووصلوا للفضاء – وانهى أبناء زايد الخير – وعلاقتهم بطرابلس جيدة. وانهى عاى مستوى عالي من الدوبلوماسية – لكن يبدوا ان قرارهم ليس بيدهم – ان كانوا يريدون الخير والسلام والمعرفة – لكانت ودبلوماسيتهم وعلاقاتهم الخارجية أقوى من ناحية ادارة حكومة الوفاق الشرعية – التي تهتم بالعهود – ولا ينحازوا للمجرمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا –
    لكن يبدوا ان الإمارات سيطرت عليهم الدول الاخرى مثل السودان وقطر ومصر والأردن والدول الافريقية وجعلوهم ينحازون لدعم المجرمين – وهذا الشيء سيذكره التاريخ – بذكرى شهر رمضان وفيلم الرسالة الذي أنتجته الدول المغاربية وبقيادة المجلس القيادي التاريخي بطرابلس العاصمة الليبية .

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