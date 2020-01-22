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الكهرباء تؤكد سرقة أسلاك لمكونات الشبكة بمنطقة كعام‎

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعلنت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة خارجة عن القانون قامت ليلة البارحة بسرقة أسلاك مسافة 2500 متر بمنطقة كعام على خط سد الساحل من 30 التصنيع .

وبينت الشركة في بيان لها ان هذا الامر تسبب في فصل التغذية عن محطة فرعية وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل التي تتغذى من محطة المساكن بالمنطقة .

ولفتت شركة الكهرباء الى اخلاء مسؤوليتها عن أية انقطاعات قد تحدث بتلك المنطقة نتيجة تلك السرقات والتي تزايدت وثيرتها خلال هذه الأيام وبشكل مستمر .

كما ناشدت الشركة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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