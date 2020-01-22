بسبب دعوة الحويج .. حكومة الوفاق ترفض المشاركة في اجتماع الجزائر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت حكومة الوفاق رفضها المشاركة في الاجتماع المزمع عقده غدا الخميس ‎بالجزائر، والذي سيضم دول الجوار الليبي حول الأزمة الليبية.

وبحسب موقع تلفزيون “النهار” الجزائري، “أرجعت حكومة الوفاق سبب رفضه اجتماع الجزائر حول ليبيا، بسبب دعوة وزير خارجية الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني”.

ونقل الموقع عن وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، قوله “نرفض المشاركة في اجتماع الجزائر غدًا بسبب دعوة وزير خارجية الحكومة الليبية عبد الهادي حويج ”.

وأعلنت الجزائر اليوم الأربعاء أنها ستضيف اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي غدًا، لبحث مسار التسوية السياسية لأزمة الليبية، ومناقشة التطورات الأخيرة بليبيا.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الجزائرية “سينعقد يوم الخميس 23 يناير 2020، بالجزائر العاصمة، اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر. كما يحضر هذا الاجتماع وزير الخارجية المالي، نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار”.

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