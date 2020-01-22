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الجزائر: اجتماع "لدول الجوار الليبي" الخميس في مسعى للتوصل إلى تسوية للأزمة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تستضيف الجزائر الخميس 23 كانون الثاني/يناير 2020 اجتماعا لوزراء خارجية “دول الجوار الليبي” في مسعى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. ومن المتوقع أن تشارك في هذا الاجتماع كل من تونس، ومصر، والسودان، وتشاد والنيجر. يذكر أن الجزائر كثفت مساعيها في الآونة الأخيرة لمعالجة الأزمة الليبية ومن المتوقع أن تستقبل يوم الأحد المقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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