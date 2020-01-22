جهود متواصلة للخدمات الصحية ترهونة لتطوير الكادر الصحي في كافة المراكز الصحية

ترهونة 22 يناير 2020 (وال) – زار مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية ترهونة عبد المنعم محمد البنداق مركز الرعاية الصحية اسامة بن زيد .

ورافق البنداق خلال الزيارة اليوم الأربعاء الأستاد فيصل البشير مدير مكتب تنمية الموارد البشرية والدكتور معتز السنوسي، ومدير مكتب الأعلام والتوعية والتثقيف الصحي .

وأشار مدير إدارة الخدمات الصحية بترهونة إلى ضرورة السعي وراء تطوير الكادر الصحي في كافة المراكز الصحية، لافتًا إلى أنه تم وضع آلية عمل تشمل كافة المراكز الصحية وتشمل تخصصات التمريض والإسعافات.

وأضاف أنه تم تكلف مدير مكتب التنمية البشرية بمباشرة في تنفيذ هذه الدورات، مشيرًا إلى أنه تم استهداف مركز أسامة بن زياد الصحي والكائن بمنطقة الطرشان، وحلق الناقه، وسيدي معمر كخطوة أولي وستتم مواصلة الدورات بتتابع لكافة المراكز .

وأضاف البنداق أن الدورة التدريبية المكثفة ستقام بقاعة التدريب بمركز الرعاية الصحية أسامة بن زيد والتي تستمر لمدة شهر .

يشار إلى أن هذه الدورات تأتي من منطلق حرص الإدارة للرفع من مستوي الأداء لكي تم تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين فى كافة ربوع مدينة ترهونة . (وال – ترهونة)

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