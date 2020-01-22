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السراج يرفض حضور اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت وسائل إعلام جزائرية، إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، قرر عدم حضور اجتماع دول الجوار الليبي الذي سيعقد، الخميس، بالجزائر العاصمة. 

وأوضحت قناة “النهار” الجزائرية، أن “السراج “رفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، احتجاجا على دعوة الجزائر لوزير خارجية الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، في بيان لها، عن أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي يضم جميع الدول التي ترتبط بحدود جغرافية مع ليبيا.

ويضم الاجتماع بالإضافة إلى الجزائر البلد المضيف وزراء خارجية كل من: مصر، تونس، السودان، النيجر، مالي، وتشاد.

يشار إلى أنه، لم تتأكد حتى الآن مشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج،  الذي زار الجزائر الأسبوع الماضي، ضمن وفد رفيع المستوى ضم وزير الداخلية وقيادات عسكرية في الجيش الليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الحويح وزير خارجية حكومة شرعية نالث ثقة البرلمان وادت القسم الدستورى فمن انت انت خائن وعميل ولقيط جاء بك المستعمر رغم انف نواب الشعب لينهبوا من خلالك ثروات الشعب اتفوه عليك

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  • The diseased Turkish puppy and MIT agent feels very odd and a shamed since everyone at Algiers meeting already knows that they have a traitor and MIT agent who will NOT present any valued or constructive outcomes to help the TRUE LIBYANS
    Also, his bosses, the Turkish MIT has ordered him not to go and assured him that there will be more chocolate boxes and will be handed delivered to your Tripoli residence via a new batch/groups of murders, savages, gangsters, serious criminals & thugs from SYRIA

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