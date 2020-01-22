السراج يرفض حضور اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر

قالت وسائل إعلام جزائرية، إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، قرر عدم حضور اجتماع دول الجوار الليبي الذي سيعقد، الخميس، بالجزائر العاصمة.

وأوضحت قناة “النهار” الجزائرية، أن “السراج “رفض المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، احتجاجا على دعوة الجزائر لوزير خارجية الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، في بيان لها، عن أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي يضم جميع الدول التي ترتبط بحدود جغرافية مع ليبيا.

ويضم الاجتماع بالإضافة إلى الجزائر البلد المضيف وزراء خارجية كل من: مصر، تونس، السودان، النيجر، مالي، وتشاد.

يشار إلى أنه، لم تتأكد حتى الآن مشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، الذي زار الجزائر الأسبوع الماضي، ضمن وفد رفيع المستوى ضم وزير الداخلية وقيادات عسكرية في الجيش الليبي.