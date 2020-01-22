رفض شحنة كستناء في ميناء الخمس البحري

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الأربعاء، رفض دخول شحنة كستناء تبلغ 8 آلاف كيس موردة من مالطا عبر ميناء الخمس البحري.

وقال المركز إن سبب الرفض يرجع إلى مخالفة الشحنة المواصفة القياسية الليبية من حيث وجود «نموات فطرية على الثمرة وتغير لونها مع وجود رطوبة عالية» حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا «الرقابة على الأغذية» يرفض شحنة أدوية من الهند

وكان المركز أعلن في 18 ديسمبر الماضي رفضه دخول شحنة أدوية موردة من الهند عبر ميناء طرابلس البحري؛ لعدم مطابقتها المواصفات القياسية الليبية. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها المركز لمكافحة الأغذية والأدوية غير الصالحة، عبر حملات تفتيشية على المحال والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في الموانئ والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا