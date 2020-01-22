تقرير غوتيريس: مقتل 284 مدنيا وإصابة 363 أخرين منذ بدء النزاع بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن مقتل 284 مدنيا وإصابة 363 أخرين بجروح منذ اندلاع النزاع المسلح بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأشار التقرير الذي قدمه غوتيريس لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، إلى نزوح 140 ألف شخص من منازلهم، وذلك منذ بدء الاشتباكات بضواحي طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.

وقد دعا غوتيريس، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الأطراف الليبية للالتزام بوقف إطلاق النار، لافتة إلى استمرار انتهاك حظر توريد الأسلحة، وتزايد ضلوع المرتزقة الأجانب في طرفي النزاع، وفقا للتقرير.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمله باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا (5 + 5) في 28 يناير الجاري، قائلا: إن “هذا العمل سيستمر بصيغة لجنة عسكرية مشتركة تضم خمسة ممثلين من كل جانب. ونأمل أن تتمكن اللجنة من عقد الاجتماع الأول يوم الثلاثاء المقبل”.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي حثوا أطراف النزاع بليبيا، للعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد.

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