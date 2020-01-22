لجنة برلمانية تصف نتائج مؤتمر برلين بـ”المشجعة”

قالت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب، الأربعاء، إن نتائج مؤتمر برلين كانت مشجعة وإن العامل المهم في نجاحه سيكون بمتابعة وتنفيذ توصياته من خلال لجان متخصصة في جميع المسارات.

ودعت اللجنة في بيان بخصوص نتائج مؤتمر برلين، إلى العودة للمسار الديمقراطي الذي يمثله مجلس النواب، ودعم واستئناف جلساته ورفض أي كيان مواز واعتباره تهديداً للوحدة الوطنية.

وشددت اللجنة على أهمية الملف الاقتصادي وإيجاد آليات للتوزيع العادل لعائدات النفط والمشاركة العادلة في إدارة مؤسسات البلاد بين جميع مناطق ليبيا، مؤكدة أهمية الاتفاق على جداول زمنية لتنفيذ بنود المؤتمر ووضع عقوبات على من يتجاوزها، ووضع ضمانات دولية كافية لتنفيذها.

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