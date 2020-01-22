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“اجتماعي ورفلة” يدعو لاجتماع تشاوري طارئ

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بيان أصدره الأربعاء، جميع المجالس الاجتماعية والفعاليات الشعبية من كل المدن والقبائل الليبية، لاجتماع تشاوري طارئ في بني وليد، الثلاثاء المقبل الموافق 28 يناير الجاري.

وذكر المجلس أن هذه الدعوة تأتي نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد، ولمناقشة ما يمكن القيام به والمساهمة بكل فاعلية وإيجابية لإنهاء الأزمة الليبية القائمة ووضع حد لـ”أيادي عابثة زادت في حدتها وأطالت أمد الأزمة وأعادت إنتاج أدواتها”.

وجاء في البيان أن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة “يضع الجميع في مواجهة تاريخية مع استحقاقات وطنية واجبة التنفيذ من خلال هذه الدعوة الملحة التي نطلقها من بين وليد”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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