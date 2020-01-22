بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا تدعو الى الاستئناف الفوري للعمليات النفطية

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن بالغ القلق إزاء اضطرار المؤسسة الوطنية للنفط إلى تعليق عملياتها في المنشآت النفطية الحيوية في جميع أنحاء ليبيا ، ودعت إلى الاستئناف الفوري لعمليات المؤسسة .

وأكدت البعثة في بيان لها، الأربعاء، على ووجوب أن يكون توزيع ثروات وموارد ليبيا، بما في ذلك عائدات النفط، شفافًا وخاضعًا للمساءلة ومنصفًا وعادلًا بين مختلف المناطق الجغرافية الليبية.

وحثت بعثة الاتحاد الاوروبي جميع الأطراف على ضمان قدرة المؤسسة الوطنية للنفط بالوفاء بمهامها الحيوية دون عوائق بالنيابة عن جميع الليبيين.

وذكّر البيان بضرورة احترام وحماية وحدة وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط وحوكمتها القانونية باعتبارها الشركة النفطية المستقلة والشرعية الوحيدة في ليبيا.

كما حثت البعثة جميع الأطراف في ليبيا على اغتنام الفرصة التي تتيحها عملية برلين لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تدفع إلى الصراع في ليبيا من خلال الآليات التي نصت عليها نتائج مؤتمر برلين .

وأكدت بعثة الاتحاد الاوروبي مجددا دعوتها العاجلة إلى جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح في ليبيا.