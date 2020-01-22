للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. مطار معيتيقة يعلن تعليق رحلاته

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر، ونقـل الرحلات لمطار مصراتة الدولي اعتبارًا من غد الخميس.
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أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر، ونقـل الرحلات لمطار مصراتة الدولي اعتبارًا من غد الخميس.
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يجب اغلاق مطارى معتيقة ومصراطة حتى يتم وضعها تحت مراقبة دولية واحالة كل من شارك فى جلب مرتزقة فى طائرات مدنية لمحاكمة الجنايات الدولية
ويجب ان يغلق ايضا مطار مصراطة الدولى اذا استخدم فى نقل ارهابيين
السبب واضح. لان مليشيات و مرتزقة السراج كانوا يستعملونه لنقل الاسلحه و الارهابيين من تركيا. و اصبح اخيرا غرفة عمليات المثليين الاتراك فكان من الواجب اقفاله و اعتباره منطقة عسكريه و نحن الليبيون لا مانع لذينا من قفله حتي تتحرر طرابلس من خنازير الفرقاطه و الذيوث السراج
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