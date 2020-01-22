للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. مطار معيتيقة يعلن تعليق رحلاته

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر، ونقـل الرحلات لمطار مصراتة الدولي اعتبارًا من غد الخميس.

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