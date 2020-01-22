«الليبية للاستثمار» تبحث آلية العمل الموحد في ملف الأرصدة المجمدة

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، مع رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون وعددًا من مدراء إدارات الاستثمارات الخارجية والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، آليات العمل الموحد للمؤسسة وشركاتها التابعة في متابعة الأموال المجمدة.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضيرات للاجتماعات مع فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، ويهدف إلى حماية أصول واستثمارات المؤسسة وتفادي أية آثار سلبية قد تنشأ من استمرار التجميد على بعض من هذه الأصول وذلك في إطار نظام العقوبات، حسب بيان منشور على صفحة الموسسة على موقع «فيسبوك»، الأربعاء.

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وأشار البيان إلى أن المؤسسة نجحت في تنفيذ مراحل متقدمة من إستراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والإصلاح الإداري و الحوكمة، ولفت إلى أن المؤسسة وشركاتها التابعة لا تسعي إلى طلب رفع التجميد، وإنما كمرحلة أولى تهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي وتحسين جودة التقارير والامتثال لمبادئ سانتياغو المعتمدة في صناديق الثروة السيادية العالمية.

وأوضح أن المؤسسة تطلب تطبيق نظم جزاءات ذكية وإدخال كل الضمانات الممكنة بما يكفل حماية أموال وأصول المؤسسة من آثار التجميد في الوقت الذي تخضع فيه لقوانين التجميد.

وكان مجلس الأمن قرر في فبراير 2011 تجميد أصول النظام الليبي الراحل، مستندًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتضمن القرار منع عائلة معمر القذافي والمقربين من نظامه من السفر، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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