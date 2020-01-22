السعودية تجدد رفضها للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي

جددت المملكة السعودية رفضها للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والتي أدت إلى انتقال المرتزقة والمتطرفين إلى ليبيا ما أطال أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي، وفقاً لـ “العين الإخبارية”

ودعا مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الأربعاء، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية.

كما جددت السعودية التأكيد، على موقفها المتمثل في مساندة الشعب الليبي واحترام إرادته، والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.