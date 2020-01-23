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بلدية غدامس تعلن وصول شحنة الإغاثة الثانية من الجزائر

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية غدامس، وصول شحنة الإغاثة الثانية المُقدّمة من الهلال الأحمر الجزائري، بحضور عميد بلدية غدامس ووالي ولاية إيليزي.

وأشارت البلدية، أن الشحنة تم تسليمها لفرع الهلال الأحمر غدامس والمجلس البلدي غدامس، في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة، بين الهلال الأحمر الليبي والهلال الأحمر الجزائري.

وأوضحت بلدية غدامس، أن الشحنة المُقدّمة من الجزائر، تحتوي على مواد إغاثة غذائية وغير غذائية، وأن الهلال الأحمر بالبلدية سيباشر بعملية التوزيع، تبعا لخطته المرتبطة بينه وبين الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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