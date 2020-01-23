هذا ما دار في لقاء وزير شؤون شمال إفريقيا البريطاني بعماري زايد

التقي عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، الأربعاء بمقر الخارجية البريطانية في لندن، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا البريطاني أندرو موريسون، وذلك خلال مشاركته في المنتدي الدولي للتعليم في لندن

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء حكومة الوفاق، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية الخاصة بليبيا، والتطورات الأخيرة المتعلقة بلقاء موسكو ومؤتمر برلين.

وأكد أندرو موريسون، على موقف الحكومة البريطانية الساعي للعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا، ورفضها للتدخلات السلبية من بعض الدول، والتدخل الخارجي الذي يزيد تعقيد الأوضاع في البلاد، مؤكدا دعم الحكومة المملكة المتحدة لبيان مؤتمر برلين، وحرصها على تفعيل ما جاء فيه لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

من جهته، شرح عماري زايد موقف حكومة الوفاق من تلك التطورات، متهما الجيش الليبي بالتصعيد المتعمد، مثمنا موقف المملكة المتحدة من التدخلات السلبية في ليبيا، بحسب المنشور.