سلامة: نأمل ترجمة الهدنة في ليبيا إلى وقف إطلاق النار دائم

أعرب المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، عن أمله في أن يُترجم مؤتمر برلين الهدنة في ليبيا، والوصول إلى إيقاف إطلاق النار بشكل حقيقي على أرض الواقع.

وأشار سلامة في تصريح له للقناة الجزائرية الأولى، حول نتائج المؤتمر، أن الأطراف الليبية الفاعلة إن تمكنوا من إنجاز وقف إطلاق النار، فإنهم حقّقوا إنجازا كبيرا في ليبيا.

وأكد المبعوث الأممي، أن ليبيا المستقرة ستكون قادرة على الاستجابة للمصالح والأهداف الدولية، أكثر من ليبيا الممزقة والتي تشهد صراعات داخلية.

وأضاف سلامة، حول المساعي الجزائرية لجمع الأطراف الليبية، أنها تعمل على أن تستعيد ليبيا استقرارها، لكونه مهمّ لها ولدول الجوار.

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