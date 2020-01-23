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سلامة: نأمل ترجمة الهدنة في ليبيا إلى وقف إطلاق النار دائم

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، عن أمله في أن يُترجم مؤتمر برلين الهدنة في ليبيا، والوصول إلى إيقاف إطلاق النار بشكل حقيقي على أرض الواقع.

وأشار سلامة في تصريح له للقناة الجزائرية الأولى، حول نتائج المؤتمر، أن الأطراف الليبية الفاعلة إن تمكنوا من إنجاز وقف إطلاق النار، فإنهم حقّقوا إنجازا كبيرا في ليبيا.

وأكد المبعوث الأممي، أن ليبيا المستقرة ستكون قادرة على الاستجابة للمصالح والأهداف الدولية، أكثر من ليبيا الممزقة والتي تشهد صراعات داخلية.

وأضاف سلامة، حول المساعي الجزائرية لجمع الأطراف الليبية، أنها تعمل على أن تستعيد ليبيا استقرارها، لكونه مهمّ لها ولدول الجوار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انسى ياسلامة فبمجرد فشل الاجتماع الامنى فى تسليم المليشيات لاسلحتها للجيش الوطنى سيتم استئناف القتال لطرد هذه المليشيات الارهابية

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  • يا اما انت عبي او تتغابي. عن اي هدنه تتحدث يا مسخ ؟؟ انك شريك للاتراك الذين نقلوا داعش سوريا الي ليبيا. و تريد الجيش ان يقف مكثوف الايدي امام تدخلات تركيا و جلبها للارهابيين. اذهب عليك اللعنه يا مرتشي يا خنزير.

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