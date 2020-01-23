أوغلو: خليفة حفتر هو المشكلة الأساسية في ليبيا

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن المشير خليفة حفتر هو المشكلة الوحيدة في ليبيا.

ويأتي تصريح أوغلو، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والذي أوضح فيه بقوله: “المشكلة الأساسية في ليبيا، تتمثل في حفتر”.

وأضاف وزير الخارجية التركي، أن حفتر رفض التوقيع على بيان موسكو، ورفض تقديم تعهدات في برلين، بينما السراج تصرف بطريقة بناءة في كلا المسارين، بحسب وصفه.

وتابع أوغلو تصريحه: “تركيا لديها مستشارون عسكريون ومدربون فقط حاليا في ليبيا، وننتظر الالتزام بوقف إطلاق النار”.

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