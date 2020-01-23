الحكومة المؤقتة تتعهد بمعالجة الملفات المستعجلة في سرت

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، عمله على استصدار قرار من قبل رئيس مجلس النواب بتسمية لجنة لإعادة الاستقرار إلى سرت، على غرار بلديتي بنغازي ودرنة، خلال اجتماع موسع عقده بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، لبحث احتياجات البلدية، بحضو عضو مجلس النواب عن الدائرة زايد هدية.

وناقش الثني، خلال الاجتماع المختنقات التي تعاني منها البلدية بعد عملية التحرير وإمكانية معالجتها. وتعهد بمعالجة القضايا المستعجلة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والصرف الصحي والمواصلات والنقل من خلال مشاريع ديوان مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت السيد سالم عامر، وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، إضافة إلى كل من، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر، ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بديوان مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج.

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