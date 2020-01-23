الرئيس الجزائري: دورنا مهم في إنهاء أزمة ليبيا

صرّح رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أنّ لبلاده دور هام في إنهاء الأزمة الليبية، لا يُمكن انتقاصه في أي تسوية سياسية.

ويأتي تصريح تبون، خلال حديثه لمدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة في الجزائر، والذي أوضح فيه أن الليبيين ألحّوا بالوساطة الجزائرية، لكونهم يعرفون دورها مسبقا في حل الأزمات.

وأشار الرئيس الجزائري، أن الدور الذي تعلبه الجزائر في حل الأزمة الليبية وجمع الأطراف، مهم، مؤكدا أن المقترح الجزائري كان محلّ إجماع دولي.

وأضاف بتون بقوله: “أنّ ليبيا بلد شقيق يعاني ولا يمكن أنّ نسمح في محنته، لأننا نعرف جيدا ما تعنيه الحرب الأهلية ومن منطلق تجاربنا السابقة”، بحسب ما نشرته صحيفة النهار الجزائرية.

وأكد الرئيس الجزائري، أن بلاده لا مصلحة لها أو أي أغراض في ليبيا، وأن المساعي التي تقوم بها، تأتي لإنهاء الأزمة الليبية بين الأخوة الفرقاء، مشيرا أن الجزائر تحظى بثقة من كل الأطراف.

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