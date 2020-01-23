مكتب النشاط المدرسي بنغازي يحتفي بالطلبة المتفوقين

أقام مكتب النشاط المدرسي بمراقبة التربية والتعليم بنغازي، حفلاً تكريمياً للطلبة المتفوقين في الأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2018/ 2019 بحضور عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومسؤول ملف التعليم السيد عبدالباسط الجازوي، ومراقب التربية والتعليم مصطفى بالحسن ، مدير النشاط المدرسي رافع التاورغي.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم بقاعة جمانة، الطلبة المكرمون وأولياء أمورهم ومديرو ومسؤولو النشاط ببعض المدارس ومدير مسرح السنابل للطفل الفنان رجب العريبي ولفيف من المدعوون المهتمون بالنشاط المدرسي.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات المنظمة، من قبل أعضاء مكتب النشاط المدرسي، في إلقاء الكلمات ومنح أدرع المشاركة في الأنشطة المدرسية.

ومن جانبه كرّم مراقب التربية والتعليم رفقة مدير مكتب النشاط المدرسي، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بو جواري وعضو المجلس التسييري السيد عبدالباسط الجازوي، بمنحهم درعاً تكريمياً وشهادة شكر وتقدير، لما بذلوه من جهد لأجل إنجاح الأنشطة المدرسية.

وأشاد مراقب التعليم، بالدور البالغ لأولياء الأمور وأسر المتفوقين، لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئة لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم.

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