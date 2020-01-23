برلماني أوروبي: ماكرون يُحقق مصالحه في ليبيا وكونتي يتفرج

وصف عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الرابطة الإيطالي، ماركو تزانّي، موقف رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي بالمتفرج، حيال التحرّك الفرنسي في ليبيا.

وأشار تزانّي، أن باريس تتولّى زمام الأمور في ليبيا، بينما روما أصبحت منعزلة عن المشهد العام في ليبيا، وأن إيطاليا تتلقّى الضربات بسبب عجز كونتي ووزير خارجيته دي مايو.

وأضاف رئيس مجموعة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، بقوله: “ماكرون يمنع إدانة المشير خليفة حفتر، كونها تحول دون تدفق النفط من ليبيا”، بينما يلتزم رئيس الحكومة الإيطالية بموقف المتفرج.

وانتقد عضو البرلمان الأوروبي، آداء جوزيبي كونتي السياسي اتجاه القضايا المعنية: “رئيس وزرائنا ربما كان منهمكا بالتفكير بالمصالح الأوروبية، لدرجة إهماله الصالح الإيطالي”، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأوضح تزانّي، أن وقف تدفقات النفط على محظة إيني في حقل مليتة، يُمثّل ضررا كبيرا على إيطاليا، ولا نرى أي كلمة أو تعليق من حكومة جوزيبي كونتي.

واعتبر عضو البرلمان الأوروبي، أن ائتلاف الجزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، أدّى إلى عزلة إيطالية على المستوى الدولي.

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