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بلدية أبوسليم تستقبل وفدا من أعيان وحكماء بلدية بنت بيه

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضافت بلدية أبوسليم، وفدا من أعضاء بمجلس النواب وأعيان وحكماء والعميد السابق لبلدية بنت بيه.

واستقبل الوفد، عميد وأعضاء المجلس البلدي أبوسليم ومخاتير المحلات بالبلدية.

وعقدت بلدية أبوسليم اجتماعا مع الوفد، لمناقشة طرق التعاون بين البلديتين وسبل تعزيز هذه الشراكة بين البلديات في ليبيا، وتفعيل العمل باتفاقية التوأمة بين البلديتين في جميع المجالات.

وعلى هامش الزيارة، تم تكريم عميد بلدية بنت بيه السابق، والذي كان له دور كبير في تفعيل مذكرة التوأمة بين البلديتين، إضافة إلى تكريم أهالي وأعيان محلة الفجيج بشكل خاص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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