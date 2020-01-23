وزير الدفاع التركي: لدينا فريق للتدريب والاستشارات في ليبيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده لديها فريق يقدم الدعم والاستشارات في ليبيا.

وتابع أكار: «لدينا فريق للتدريب والاستشارات يقدم الدعم لأشقائنا الليبيين، ونواصل خدماتنا الاستشارية هناك»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده «لديها مستشارين عسكريين ومدربين فقط حاليًا في ليبيا، وتنتظر الالتزام بوقف إطلاق النار»، منوها بالتعاون مع روسيا «من أجل حل أزمات كبيرة مثل سورية وليبيا، رغم الاختلافات في وجهات النظر بينهما».

وتبنى كل من الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين والتركي رجب إردوغان مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وعقدا جتماعات في موسكو من أجل التوقيع الرسمي على الاتفاق، إلا أن ذلك لم يتم، مع مغادرة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر للعاصمة الروسية دون أن يوقع.

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