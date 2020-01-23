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وزير الدفاع التركي: لدينا فريق للتدريب والاستشارات في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده لديها فريق يقدم الدعم والاستشارات في ليبيا.

وتابع أكار: «لدينا فريق للتدريب والاستشارات يقدم الدعم لأشقائنا الليبيين، ونواصل خدماتنا الاستشارية هناك»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده «لديها مستشارين عسكريين ومدربين فقط حاليًا في ليبيا، وتنتظر الالتزام بوقف إطلاق النار»، منوها بالتعاون مع روسيا «من أجل حل أزمات كبيرة مثل سورية وليبيا، رغم الاختلافات في وجهات النظر بينهما».

وتبنى كل من الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين والتركي رجب إردوغان مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وعقدا جتماعات في موسكو من أجل التوقيع الرسمي على الاتفاق، إلا أن ذلك لم يتم، مع مغادرة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر للعاصمة الروسية دون أن يوقع.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الجيش التركى اصلا موالى لفتح الله جولن وجنود اردوغان هم المليشيات الارهابية وقلة من حثالة المجتمع من الخوان .المقاومة الشعبية للاحتلال العثمانى لا علاقة لها بوقف اطلاق النار ياحمار فهى مستمرة فى ارسال توابيت كلابكم الى انقرة واعلى ما فى خيلكم اركبوه يامعتوه

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