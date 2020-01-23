ليبيا : إغلاق مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بعد تهديد حفتر بإسقاط كل الطائرات فوقه

هددت قوات المشير خليفة حفتر بإسقاط كل الطائرات التي تحلق فوق مطار معيتيقة الدولي في طرابلس سواء كانت مدنية أو عسكرية ، ما حدا بإدارة المطار إلى إغلاقه وتعليق الملاحة الجوية حتى إشعار آخر. وذكرت إدارة المطار في بيان أنه تم نقل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي الذي يوجد على بعد 200 كلم شرق العاصمة.
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الله المستعان, المواطن الغلبان هو من سيدفع الثمن بهدا الاقفال وتبدا رحلة العناء من جديد بين طرابلس ومصراته, مواطن ليس له ناقة ولاجمل من هده الحرب اللعينة التى اشعلها المتمرد الا النزوح والتهجير والخطف على الطريق والقتل بين الليبين.
اللهم احقن دماء الليبين واحفظهم
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