الحويج يطلع الثني على نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس على نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، والاتصالات الدولية التي تمت مع بعض الدول، والاجتماعات القادمة حول ليبيا، وذلك خلال اجتماعه في مكتبه ببنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

وحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبية فقد تطرق الاجتماع لمبادرة دول الجوار حول ليبيا، واللقاء المقرر عقده بالجزائر اليوم، حيث أشاد الثني بمبادرة الرئيس الجزائري ومحاولته المستمرة لحل الأزمة الليبية، كما أشاد بالاجتماع رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا الذي سيعقد في العاصمة الكونغولية نهاية الشهر الجاري.

هذا وتطرق الاجتماع أيضا لدور المملكة المغربية والإشادة بها في مساعيها لرفض التدخل الأجنبي، ودورها الذي عملت عليه منذ سنوات لحل الأزمة الليبية باعتبارها قضية مغاربية.

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