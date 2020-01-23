«الآغا» مركزي طرابلس يضع وديعة “4” مليارات بعائد صفري في المركزي التركي

العنوان_البيضاء

كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، تفاصيل صفقة جديدة بين حكومة الوفاق في طرابلس والحكومة التركية برعاية البنك المركز الليبي.

وأكد “الاغا”، عبر صفحتة الشخصيى بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الأربعاء، بحسب معلومات من مصدر موثوق أن محافظ البنك المركزي في طرابلس الصديق الكبير سيضع وديعة ذات عائد صفري بقيمة أربعة مليار دولار أمريكي في المصرف التركي المركزي لمدة أربعة سنوات.

وتابع: “ولايحق للمركزي الليبي كسرها إلا بعد انتهاء المدة وفق الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي”.