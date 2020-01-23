بالتزامن مع استمرار إرسال الارهابيين السوريين.. وزير الدفاع التركي: سنواصل تقديم الخدمات الاستشارية لليبيا

ليبيا – أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده تواصل تقديم الخدمات الاستشارية لليبيا.

آكار وفي كلمة ألقاها خلال زيارة إلى شركة روكيتسان التركية المتخصصة بالصناعات الدفاعية وفقاً لما نقلتها وكالة “الأناضول” قال:” لدينا في ليبيا فريق للتدريب والاستشارات يقدم الدعم لأشقائنا الليبيين ونواصل خدماتنا الاستشارية هناك”.

هذا وتستمر تركيا في إرسال الارهابيين السوريين إلى مدينتي طرابلس ومصراتة بطائرات مدنية ليبية، حيث تتكفل حكومة الوفاق بدفع رواتب هؤلاء الارهابيين المرتزقة وتدفع لكل منهم مبالغ مابين الـ2000 و الـ2500 دولار في الشهر بعد أن كانوا يتقاضون 150 دولار فقط مقابل قتالهم مع القوات التركية شمال سوريا ضد الجيش العربي السوري.

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