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بعد يوم واحد من الإشادة بجهوده .. أوغلو: حفتر مشكلة ليبيا الوحيدة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رأى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن قائد الجيش الوطني المشيرخليفة حفتر، هو مشكلة ليبيا الوحيدة، موضحًا أنه رفض التوقيع على بيان مشترك في موسكو، ورفض تقديم تعهدات صريحة في برلين، بينما حكومة الوفاق، تصرفت بطريقة بناءة في كلا المسارين، حسب قوله.

أوغلو تابع في كلمة له، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، نشرتها وكالة “الأناضول” التركية، أن تركيا لديها مستشارون عسكريون ومدربون فقط حاليًا في ليبيا، وأن بلاده تنتظر الالتزام بوقف إطلاق النار.

وكان وزير الخارجية التركي، سبق وأشاد الثلاثاء، بـتعاون حفتر من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، مُثمنًا تقديمه لأسماء ممثلي “الجيش الليبي” في اللجنة العسكرية الليبية المنبثقة من مؤتمر برلين.

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اخبار ليبيا 24

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  • وزير خارية اردوغان عنده شعرة ساعة تروج وساعة تيجى حسب الاحول لما يتسطل ويونون يقول الحقيقة ولما يفوق يعود لاصله كذاب اشر

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