السعودية تجدد رفضها للتدخلات الخارجية في ليبيا

جددت المملكة العربية السعودية رفضها للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، التي قالت إنها أدت إلى انتقال المرتزقة والمتطرفين إلى ليبيا، وعمقت معاناة الشعب الليبي.

ودعا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمته خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية.

كما جددت السعودية التأكيد على موقفها المتمثل في مساندة الشعب الليبي واحترام إرادته.

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