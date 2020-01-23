أوغندا تنتقد ضعف الدبلوماسية الأفريقية بالأزمة الليبية

انتقد الرئيس الأوغندي يوويري كاغوتا موسيفيني ضعف الجهود الدبلوماسية الأفريقية لحل الأزمة في ليبيا.

وأضاف موسيفيني في تصريحات لشبكة “بي بي سي” البريطانية خلال حضوره أول قمة بين المملكة المتحدة وأفريقيا أنه كان ينبغي أن تتابع أفريقيا تدخل حلف الناتو العسكري لإنقاذ ليبيا.

ورأى أنه كان يجب أن لا تسمح البلدان الأفريقية للدول الغربية بمهاجمة ليبيا مشيراً إلى إمكانية التدخل عسكرياً بعد فشل الجهود الدبلوماسية لتعليم الأطراف الأجنبية المتصارعة في ليبيا درساً، حسب وصفه .

وكان موسيفيني قد انتقد تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ليبيا والشرق الأوسط في تصريحات تعتبر ثاني تصريحات له حول الأزمة الليبية منذ عام 2011.

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