الجزائر تستضيف اجتماع دول جوار ليبيا لبحث الأزمة الليبية

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تحتضن، الجزائر، اليوم الخميس، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بمشاركة 6 دول إضافة إلى ليبيا، وذلك استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لدول جوار ليبيا، بمشاركة عبد الهادي الحويج، وزير خارجية الحكومة الليبية، في وقت رفضت فيه «خارجية السراج» مشاركة وزيرها محمد سيالة، احتجاجا على مشاركة الحويج.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها: “إن الاجتماع يشهد مشاركة تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر إضافةً إلى مالي، والدولة الحاضنة الجزائر”.

وأضافت الوزارة “سيتم استعراض التطورات الأخيرة في ليبيا؛ بهدف تدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين لمرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية إلى الطريق الصحيح، وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا”.

وفور وصول الدعوة الرسمية من قبل وزارة الخارجية الجزائرية، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، تلبية عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية، للدعوة، مشيرة إلى أنه سيشارك في الاجتماع بالجزائر، بهدف إطلاع المشاركون على تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتعد مشاركة الحويج في اجتماع دول الجوار الليبي، مؤشرا صريحا، على الرغبة الحثيثة للحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، لإيجاد حل للأزمة الليبية في إطار ما شهدته الأحداث من تطورات في الفترة الماضية.