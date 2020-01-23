تركيا تُوقِف إرسال قواتها إلى ليبيا.. “بشرط”

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وسائل إعلام روسية.

وحول دوافع هذا القرار، أشار الوزير التركي إلى أن أنقرة قررت وقف إرسال قوات تركية إلى ليبيا “طالما كان وقف إطلاق النار سارياً”.

وأعلن مولود جاويش أوغلو عن مؤتمر ثانٍ حول ليبيا من المقرر أن يُعقد في برلين شهر فبراير المُقبل، مُبيناً أن ألمانيا لم تُحدّد حتى الآن تاريخ انعقاده بالتحديد.

يُشار إلى أن عدد من المسؤولين في المؤسسات والعواصم الأوروبية والدول المجاورة لليبيا قد أبدوا استعدادهم للمساهمة في العمل الدولي لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عُقِد في الـ19 من أبريل الجاري.

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