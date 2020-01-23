ميركل تؤكد للرئيس التونسي أهمية دور تونس في الأزمة الليبية

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد أمس اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعربت فيه عن تفهمها لعدم استجابة تونس للدعوة التي وجهت إليها لحضور مؤتمر برلين.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة التونسية إن ميركل أعربت عن أسفها لتأخر الدعوة، مؤكدة أن تونس ستتم دعوتها في الاجتماع القادم الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية وفي كل المبادرات المتعلقة بالملف الليبي.

من جهته شدد الرئيس التونسي على أن بلاده كان يفترض أن تكون في مقدمة الدول المدعوة لهذا المؤتمر، لأنها من أكثر الدول تأثرا بالأزمة الليبية لا سيما على المستويين الأمني والاقتصادي.

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