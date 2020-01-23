انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر

انطلق منذ قليل اجتماع دول الجوار الليبي الذي تستضيفه الجزائر، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية ووكالة الأنباء التركية «الأناضول».

ويرأس الاجتماع وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيري الخارجية في مالي وتشاد، وكاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية التونسي، ونائب وزيرة الخارجية السودانية، وممثل عن وزارة خارجية النيجر.

ورفض وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق محمد سيالة المشاركة في الاجتماع، بسبب دعوة وزير خارجية الحكومة الموقتة، حسب بيان الوزارة أمس.

وقالت الجزائر إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة، عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، لتمكين هذا البلد الشقيق من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار، حسبما أكدته وزارة الشؤون الخارجية.

ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع أيضا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي سيستعرض على الحضور نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي انعقد يوم الأحد الماضي.

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