انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر

انطلق، صباح اليوم الخميس، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر، في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وبحسب بيان للخارجية الجزائرية، فأن الاجتماع يشهد مشاركة وزراء خارجية كل من تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر، فيما رفض رئيس حكومة “الوفاق” فايز السراج حضور الاجتماعِ.

وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عبدالعزيز بن علي شريف: “لم نوجه أي دعوة للأطراف الليبية.. والاجتماع خاص بدول جوار ليبيا”، مشيراً إلى وصول وزراء خارجية دول جوار ليبيا للمشاركة في الاجتماع لمناقشة الأزمة الليبية بمشاركة 7 دول.

وكانت الخارجية الجزائرية شددت على أن اللقاء يندرج في إطار الجهود الحثيثة لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، مشيرة إلى أنه سيتم استعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا.