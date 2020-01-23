كيف كان مؤتمر برلين في عيون الليبيين؟

تقرير 218

استطلعت كاميرا 218 آراء الشارع في عدد من المناطق الليبية حول مخرجات مؤتمر برلين حيث ذهبت معظم الآراء إلى أن نتائج المؤتمر لن تكون لها أهمية وأن الحل لا بد أن يكون من الليبيين أنفسهم في الداخل.

وبالرغم من اختلاف وجهات النظر لدى عدد محدود من المشاركين في الاستطلاع، إلا أن هناك شبه إجماع بين الليبيين على أن الحل لن يأتي إلا من الداخل.

ومن جهة أخرى، ذهبت بعض الآراء إلى أنه وبالرغم من الانطباع السلبي الذي أخذ عن مخرجات برلين إلا أن هناك شيئا إيجابيا يُمكن الاستناد عليه بصورة جزئية، وهو الضغط الدولي الذي برز لإنهاء القتال المشتعل في البلاد.

ويُعدّ وقوف الليبيين صفا واحدا عن طريق التقائهم داخل وطنهم دون تدخل خارجي من الأولويات التي ذهبت إليها عدة آراء بنَت آمالها على خطوة يراها كثيرون بعيدة المنال.

وفي مجملها، لم تكن الآراء متفائلة بمؤتمر برلين، إذ عهد الليبيون متابعة عدة مؤتمرات دولية سابقة لم تثمر أي نتيجة حيال وضع البلاد الذي ازداد تعقيدا في الفترة الأخيرة.

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