توقف الملاحة في مطار معيتيقية بعد  إعلان الجيش حظرا جويا فوق طرابلس

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية، مساء الأربعاء تعليق الملاحة الجوية ”حتى إشعار آخر“، وذلك عقب تهديد قوات الجيش بإسقاط أي طائرة تحلق في سماء طرابلس سواء أكانت مدنية أم عسكرية.

وقالت إدارة المطار في بيان إنه تم ”تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي“ الواقع على بعد 200 كلم شرق العاصمة.

وأتى قرار المطار عقب إعلان قوات الجيش فرض ”حظر جوي“ فوق طرابلس وضواحيها.

وقال الناطق باسم قوات الجيش اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحافي: ”نعلن تفعيل منطقة الحظر الجوي“ فوق العاصمة الليبية وضواحيها.

وأضاف أن ”قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة هي مناطق عسكرية ممنوع منعا باتا استخدامها للطيران المدني أو العسكري. إن تحليق أي طائرة، مدنية أو عسكرية، أيا كانت تبعية هذه الطائرة وتبعية الشركة المالكة لها، سيشكل خرقا لإطلاق النار وبالتالي سيتم تدميرها بشكل مباشر“.

وبرر المسماري هذا القرار بأن مطار معيتيقة يستخدم لغايات عسكرية من أجل استقدام مقاتلين من تركيا التي تدعم حكومة الوفاق.

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية، مساء الأربعاء تعليق الملاحة الجوية ”حتى إشعار آخر“، وذلك عقب تهديد قوات الجيش بإسقاط أي طائرة تحلق في سماء طرابلس سواء أكانت مدنية أم عسكرية.

وقالت إدارة المطار في بيان إنه تم ”تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي“ الواقع على بعد 200 كلم شرق العاصمة.

وأتى قرار المطار عقب إعلان قوات الجيش فرض ”حظر جوي“ فوق طرابلس وضواحيها.

وقال الناطق باسم قوات الجيش اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحافي: ”نعلن تفعيل منطقة الحظر الجوي“ فوق العاصمة الليبية وضواحيها.

وأضاف أن ”قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة هي مناطق عسكرية ممنوع منعا باتا استخدامها للطيران المدني أو العسكري. إن تحليق أي طائرة، مدنية أو عسكرية، أيا كانت تبعية هذه الطائرة وتبعية الشركة المالكة لها، سيشكل خرقا لإطلاق النار وبالتالي سيتم تدميرها بشكل مباشر“.

وبرر المسماري هذا القرار بأن مطار معيتيقة يستخدم لغايات عسكرية من أجل استقدام مقاتلين من تركيا التي تدعم حكومة الوفاق.

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