سامح شكري : تركيا لاتتوقف عن إرسال المقاتلين الأجانب إلى ليبيا

العنوان_الجزائر

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، إن ليبيا شهدت ارتباكا متزايدا تسببت فيه تركيا التي تسعى للتدخل العسكري في بلاد عربي، يضرب القوانين الدولية عرض الحائط.

شكري أضاف في كلمة له أثناء انطلاق أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في العاصمة الجزائرية، أن تركيا لا تتوان في استقدام مقاتلين أجانب إلى ليبيا، “وأكدنا وما زلنا نأكد رفضنا لهذه الممارسات”.

وأوضح وزير الخارجية المصري قائلا “كلنا داعمون للشعب الليبي الرافض لانتهاك سيادة بلاده ولن نسمح بالعبث بليبيا”.