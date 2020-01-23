تعليق رحلات مطار معيتيقة حتى إشعار آخر

تقرير 218

أعلنت إدارة مطار معيتيقة تعليق الرحلات ونقلها إلى مصراتة بداية من اليوم الخميس لحين إشعار آخر، وذلك بعد إعلان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري تفعيل منطقة الحظر الجوي التي تشمل مطار معيتيقة

ويتجدد إقفال مدارج المطار أمام الرحلات المدنية بعد أن شهد يوم أمس سقوط عدة قذائف أدت إلى توقف الرحلات لساعات معدودة في البداية، لتعود بعدها بشكل غير منتظم، ومن ثم تُعلن الإدارة عن تحويلها إلى مطار مصراتة.

وأشار المسماري، أمس، إلى أن مطار وقاعدة معيتيقة أصبحا هدفا للقوات المسلحة بعد أن صارت قاعدة عسكرية ومصدر نقل للإرهابيين والأسلحة والقوات التركية.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة قد أعلنت أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

وأضافت الشعبة في إدراج لها على فيسبوك، أن المنصات الجوية قامت بإسقاط الطائرة بعد أن حاولت استهداف تمركزات الجيش في محاور طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية