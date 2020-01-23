الغزوي يرد على تصريحات باشاغا ويعلق على قفل الملاحة الجوية في مطار معيتيقة

قال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي، إن إدارة الشق المدني في مطار معيتيقة اتخذت القرار الصائب بالامتثال لأوامر قفل الملاحة الجوية في المطار حفاظا على سلامة المواطنين والطائرات المدنية، بعد أن سيطر عليه الأتراك وكاد طيشهم يتسبب في كارثة جوية بحق مئة وخمسين راكبا.

وأضاف الغزوي في تصريح لصحيفة المرصد أن تنصل وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا من مسألة جلب الإرهابيين السوريين إلى طرابلس وتحميله مسؤوليتهم لقادة حكومته من العسكريين وللمليشيات وتركيا رغم دخولهم من منفذ مطار معيتيقة الواقع تحت مسؤوليته، لا يعفيه من المحاسبة، ويثبت أن قفل المطار بات واجبا منذ وقوعه تحت سيطرة الأتراك لا تحت سيطرته.

وأوضح الغزوي أن على أهل طرابلس الإدراك أن القوات المسلحة منعت كوارث جوية كبيرة بإغلاقها المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي.

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